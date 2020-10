AFGELOPEN: FC Groningen – FC Utrecht (0-0)

sport

Na de fantastische overwinning thuis op Ajax zal FC Groningen vandaag drie punten willen pakken tegen FC Utrecht. Dit helaas weer zonder publiek op de tribunes. Dat went niet. Volg het duel hier vanaf kwart voor vijf.

AFGELOPEN. Fc Groningen en FC Utrecht houden elkaar in evenwicht: 0-0.

90+2’ Schot van Da Cruz voorlangs!

90+1’ Vijf minuten extra tijd.

87’ Gabriel Gudmundsson maakt zijn rentree bij FC Groningen voor Van Kaam.

85’ Gele kaart voor Azor Matusiwa.

79’ Daar is ie dan! Arjen Robben vervangt Lundqvist. Een kwartier voor de Bedummer.

74’ Sylla verlaat het veld voor Elia bij de Domstedelingen.

73’ Padt tot twee keer toe weer ontzettend belangrijk. Ook Matusiwa grijpt goed in tijdens een mogelijkheid voor Ramselaar.

70’ Gele kaart voor Van Hintum na een harde charge.

68’ Kans voor Ramselaar, maar Padt redt weer uitstekend.

65’ Wissels FC Groningen: Alessio da Cruz en El Hankouri komen in het veld voor Joosten en Larsen.

64’ Gele kaart voor El Messaoudi.

57’ Buitenspel zegt Zeist. Het is millimeterwerk.

55’ Sylla scoort namens FC Utrecht, maar is het buitenspel of niet?

54’ Een wereldredding van Padt! Van de Streek kan vrij binnen koppen en Padt weet met zijn voet met een fantastische reflex te keren.

46’ De tweede helft is van start met twee ongewijzigde ploegen.

Met een stand van 0-0 is het rust.

45+2’ El Messaoudi met een goede kopkans: over de kruising.

40’ Een tackle op de bal van Matusiwa die in zijn actie de voet van Kerk meeneemt. De aanvaller lijkt flink pijn te hebben aan zijn enkel.

39’ Dankerlui met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied: naast.

23’ Een inworp van Van Hintum mondt uit in een kans. Larsen kopt de bal door naar Lundqvist die over kopt namens de thuisploeg.

17’ Grote kans voor El Messaoudi die wordt vrij gespeeld door Dankerlui. Hij raakt de bal totaal verkeerd en schiet naast.

14’ Goede redding Padt. Simon Gustafson gaat alleen af op Padt, maar ziet dat de doelman knap redt met zijn voet op de inzet van de Zweed.

11’ Dammers grijpt in als Sylla wil ontsnappen. Dit kost de verdediger een gele prent.

4’ Een afstandsschot van Joosten gaat naast.

1’ FC utrecht heeft afgetrapt, we zijn begonnen!

Nog een klein uur tot speelronde vijf voor de Trots van het Noorden. Het went nog niet zo'n leeg stadion. #GROUTR pic.twitter.com/iGCc1ptGkd — Daniël Theelen (@DanielTheelen) October 18, 2020

Bij FC Groningen maakt Patrick Joosten vandaag zijn basisdebuut. Bij de Utrechters zien wij Django Warmerdam terug die tot dit seizoen voor FC Groningen uitkwam. De Domstedelingen zijn terug te vinden op de 8e plaats in de Eredivisie, een plaats onder de Trots van het Noorden met een wedstrijd minder gespeeld. Mimoun Mahi, oud aanvaller van FC Groningen staat ook onder contract in Utrecht, maar is geblesseerd geraakt op de training en zal dus geen weerzien hebben met zijn oud ploeggenoten.

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; El messaoudi, Matusiwa, Van Kaam, Lundqvist; Strand Larsen, Joosten

Opstelling FC Utrecht: Nijhuis, Van der Maarel, St. Jago, Hoogma, Warmerdam; Maher, Gustafson, Van de Streek; Kerk, Sylla, Ramselaar

Scheidsrechter: Jeroen Manschot