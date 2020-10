LIVEBLOG: FC Groningen – Ajax (1-0)

sport

Het is een naar aanzicht hier voor mij. Een volledig leeg stadion met een spandoek: ‘Niemand krijgt het noorden klein!’. Door de Corona-crisis zal de Trots van het Noorden vanmiddag zonder haar aanhang moeten spelen tegen Ajax. Na het pijnlijke verlies tegen FC Twente vorige week zal FC Groningen zich willen laten zien tegen de Amsterdammers. Volg het hier live vanaf 12:15.

54’ Een vrije trap van Labyad wordt gepakt door Padt.

49’ DOELPUNT FC GRONINGEN! REMCO BALK! Strand Larsen schiet bekeken op doel en Onana keert half. Remco Balk, de basisdebutant, schiet de rebound binnen. 1-0!

46’ De tweede helft is van start. Kan FC Groningen stunten in eigen huis? Over 45 minuten weten wij meer.

Het is rust. FC Groningen heeft het een fase moeilijk gehad tegen de Amsterdammers, maar speelde eigenlijk een heel degelijke eerste helft tegen de Champions League-deelnemer. De stand na 45 minuten: 0-0.

45+1’ Enorme kans voor Promes.. De aanvaller wordt weggestoken door Daley Blind en hij schiet oog in oog met Sergio Padt naast.

39’ De spits kan weer verder.

38’ Strand Larsen ligt geblesseerd op het veld en wordt verzorgd.

34’ Laatste tien minuten niet al te veel gebeurd bij FC Groningen – Ajax. De druk van Ajax lijkt wat afgenomen.

24’ Grootste kans tot nu toe voor FC Groningen: Strand Larsen springt hoog en kopt een voorzet van Dankerlui over het doel van Onana. FC Groningen speelt op de counter.

22’ Ryan Gravenberch schiet centimeters naast namens Ajax. FC Groningen heeft het lastig. Ajax dominant.

21’ Een lange bal van Padt gaat naar Lundqvist. Laatst genoemde krijgt zijn voorzet net niet bij Daniel van Kaam.

17’ FC Groningen staat flink onder druk. Nu drie gevaarlijke hoekschoppen achter elkaar van Amsterdamse makelij.

15’ Een hoekschop van Tadic komt uit bij Alvarez. Hij peert de bal via een Groninger naast.

11’ FC Groningen lijkt te kunnen counteren, maar Van Kaam krijgt de bal niet bij Remco Balk die richting het strafschopgebied van Ajax sprintte.

6’ Eerste kans voor Ajax. Zakaria Labyad kopt een bal in de handen van Padt.

1’ Remco Balk heeft afgetrapt. FC Groningen – Ajax is begonnen!

Een heel naar aanzicht. 'Niemand krijgt het Noorden klein' zegt het spandoek op de tribunes. Over twintig minuten FC Groningen – Ajax. Te volgen via het liveblog de website van OOG. #GROAJA pic.twitter.com/L3ItP7wo5E — Daniël Theelen (@DanielTheelen) October 4, 2020

Remco Balk maakt vanmiddag zijn basisdebuut in de Eredivisie en niet tegen de minste tegenstander. Ajax kent een perfect seizoen tot nog toe en won afgelopen week met 2-1 thuis van Vitesse. FC Groningen zal zich willen revancheren van vooral een dramatische eerste helft op bezoek bij FC Twente. Aanwinst Allesio Da Cruz is er nog niet bij voor de Groningers.

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, El Messaoudi, Van Kaam, Lundqvist; Strand Larsen, Balk

Opstelling AFC Ajax: Onana, Timber, Alvarez, Blind, Tagliafico; Mazraoui, Gravenberch, Labrador; Anthony, Tadic, Promes

Scheidsrechter: Dennis Higler