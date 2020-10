Lian de Boer uit Groningen door naar finale ‘Ambtenaar van het Jaar’

nieuws

Foto: Founded in Groningen

Lian de Boer uit Groningen staat in de finale van de verkiezing van de Ambtenaar van het Jaar van het netwerkplatform Publiek Denken. De grote hoeveelheid publieksstemmen van de afgelopen week hebben ervoor gezorgd dat ze in de Top-12 voor de finale staat.

Ondernemers uit de Stad startten een campagne gestart om zo veel mogelijk stemmen binnen te halen voor de 31-jarige ‘topper die de gemeente Groningen zeker niet los moet laten!’ Donderdag stond een afbeelding De Boer op het vijftien meter hoge LED-scherm langs de A28 bij Assen, allemaal dankzij de ondernemers die de haar steunen.

Op dinsdag 15 december wordt bekendgemaakt wie Ambtenaar van het Jaar 2020 is. De Boer gaat daarvoor in gesprek met de jury van de prijs. Deze jury gaat bepalen wie de prijs wint. Daarnaast is er een aparte publiekprijs voor de ambtenaar met de meeste stemmen.