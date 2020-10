nieuws

Foto: Rob Dammers - Gilze-Rijen NSR 186 027-IC 1139-186 025 Eindhoven, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189571

De Lelylijn moet Leeuwarden als officieel eindstation krijgen. Die oproep doen de CDA-fracties in negen Friese gemeenten aan het Friese provinciebestuur. Daarover schrijft de Leeuwarder Courant dinsdagavond.

De Lelylijn is een te realiseren snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Groningen. Het aan te leggen tracé loopt via Lelystad, Emmeloord via Heerenveen en Drachten naar Groningen. Leeuwarden wordt in deze plannen niet als eindstation aangeduid. Inwoners uit de Friese hoofdstad zouden dan in Heerenveen over moeten stappen op de snelle trein. Vorige week stuurde Friso Douwstra, die CDA-wethouder is in de gemeente Leeuwarden, een brief naar het provinciehuis waarin staat dat Leeuwarden, naast Groningen, benoemd moet worden als volwaardig eindstation. CDA-fractievoorzitter Sytse Brouwer heeft de brief breed uitgezet waardoor de fracties in negen gemeenten de brief nu steunen.

Het CDA noemt het belangrijk dat Leeuwarden aangesloten wordt op de lijn. “Veel dorpen in Noord-Friesland zijn afhankelijk van Leeuwarden”, zegt Brouwer. “Een snellere lijn naar de Randstad levert inwoners van Buitenpost en Harlingen ook een kortere reistijd op. Het onderwerp leeft dan ook in veel gemeenten.”