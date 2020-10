Leerstoel ‘Gereformeerde Godgeleerdheid’ aan RUG verdwijnt

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De Gereformeerde Bond (GB) gaat geen nieuwe kandidaat aanwijzen voor haar Bijzondere Leerstoel Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dat maakte de GB donderdag bekend in het Reformatorisch Dagblad.



Volgens de GB was het van plan om de leerstoel voort te zetten en zelfs uit te breiden. Maar omdat uitbreiding niet mag van de RUG (bijzonder hoogleraren mogen maar één dag per week werken) en omdat een docent-onderzoeker (een alternatieve functie waarbij meer uren mogelijk zijn) betekent dat deze niet per se een ‘klassiek-gereformeerde levensovertuiging’ hoeft te hebben, besloot de bond om de samenwerking met de RUG stop te zetten.

De vorige ‘bijzondere hoogleraar, Henk van den Belt, stapte eind vorig jaar over van de Rijksuniversiteit Groningen naar de Vrije Universiteit van Amsterdam. De GB laat weten dankbaar te zijn voor de diensten van Van Den Belt en op zoek te gaan naar andere wegen om studenten Theologie in Groningen te helpen.ije Universiteit.