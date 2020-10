Leerling Leon van Gelder positief getest op corona

nieuws

Foto: ZanderZ - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6152869

Een leerling van de Leon van Gelder-school aan de Diamantlaan is positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit een brief die woensdag naar ouders is verstuurd en in bezit is van OOG Tv.

“We hebben gemerkt dat de bezorgdheid groot is, zowel bij u als ook bij de schoolleiding en het personeel. Wat heel begrijpelijk is”, staat in de brief die door de GGD verstuurd is. “Voor alle leerkrachten en leerlingen geldt dat ze bij klachten thuis moeten blijven en zich moeten laten testen.” Het positieve testresultaat kwam de afgelopen dagen naar voren. De GGD is bezig met een bron- en contactonderzoek. Nauwe contacten van de leerling zijn inmiddels door de GGD op de hoogte gebracht en aan hen is dringend verzocht in quarantaine te gaan. Of dit ook leerlingen en docenten betreft is onbekend.

“Bij het bron- en contactonderzoek wordt nagegaan wanneer iemand voor het eerst klachten kreeg. Vervolgens worden de contacten nagegaan vanaf 2 dagen voor het ontstaan van de klachten tot het moment dat iemand in isolatie is gegaan. Afhankelijk van de intensiteit van het contact, onderlinge afstand en duur van het contact, worden vervolgens maatregelen als quarantaine of verhoogde waakzaamheid geadviseerd.” Ouders van leerlingen die vragen hebben wordt geadviseerd contact op te nemen met de GGD.

Enkele weken geleden werd een docent van de school positief getest op het coronavirus.

Deel dit artikel: