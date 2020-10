Leden Vindicat staan hutjemutje bij ingang sociëteit

Uit een foto die op social media rondgaat blijkt dat studentenvereniging Vindicat het opnieuw niet zo nauw neemt met de coronamaatregelen. Voor de ingang van de sociëteit stonden vrijdagavond een dertigtalleden hutjemutje op elkaar. Daarover schrijft stadsblog Sikkom.

De foto werd vrijdagavond rond 19.15 uur gemaakt. Op de afbeelding is te zien dat een groep van zo’n dertig mensen zich verzameld heeft voor de hoofdingang van het gebouw. Daarbij wordt niet rekening gehouden met de afstandsregels. De Senatus Rector van Vindicat laat aan Sikkom weten dat het gaat om een groep studenten die deel ging nemen aan de kennismaking voor eerste jaarclubs.

Deze kennismaking vindt plaats in groepen van dertig man per zaal. De studenten buiten moesten wachten tot een andere groep het gebouw verlaten had. Volgens de Senatus Rector wordt er in het gebouw strikt gelet op de coronaregels. Alles wat buiten gebeurt ligt buiten de invloedsfeer van het bestuur van Vindicat. “Hoewel ik het wel afkeur”, laat de rector aan Sikkom weten.

Twee weken geleden raakte Vindicat ook al in opspraak toen een groep van dertig studenten samenkwam op het dakterras terwijl premier Mark Rutte (VVD) een persconferentie over de corona-aanpak hield. Op het dakterras hield men geen rekening met de coronaregels.

@univgroningen I just watched the Insta videos featuring reps from student associations pleading social distancing etc. I just took this picture from a queue at Vindicat. Thought you should know. pic.twitter.com/CTxfaDXfuC

— Sanna Buurke (@SannaB) October 9, 2020