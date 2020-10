Larsen en Van Hintum bezorgen FC Groningen drie punten in Sittard

sport

Foto FCGroningen.nl Jorgen Strand Larsen

FC Groningen heeft zondagmiddag met 1-3 gewonnen van Fortuna Sittard. FC Groningen oogde fris en speelde leuk voetbal in Limburg. Spits Jørgen Strand Larsen was met twee treffers de matchwinnaar.

In de eerste helft was FC Groningen de dominante ploeg. De Trots van het Noorden speelde over meerdere schijven en wist ook snel tot scoren te komen. Na zes minuten voetballen was het al raak voor de Groningers. Een mooie aanval over de linkerkant eindigde met een panklare voorzet van Bart van Hintum op de linkervoet van Larsen. De spits haalde uit en scoorde zo zijn eerste doelpunt in dienst van FC Groningen. FC Groningen ging door met voetballen en in de 28e minuut was het weer de Noorse spits Larsen die scoorde en zo de marge verdubbelde. Op aangeven van wederom Bart van Hintum prikte de spits zijn tweede van de middag binnen. Op een grote kans voor de Fortunese Semedo na kwam FC Groningen verder niet meer in de problemen.

Het tweede bedrijf

In de 54e minuut kwamen de Limburgers terug in de wedstrijd. Patrick Joosten maakte een domme overtreding in het eigen strafschopgebied en dus mocht Mats Seuntjens aanleggen voor een penalty. Hij faalde oog in oog met Sergio Padt niet, al zat de doelman er dicht bij. De club van ‘Vrouwe Fortuna’ trok vanaf dit moment de wedstrijd naar zich toe en vond de Groninger speelhelft meer en meer. In de 66e minuut lieten de noorderlingen zich weer eens zien. Gabriel Gudmundson daagde Fortuna-doelman Koselev uit met een schot van afstand. In de 79e minuut gooide FC Groningen de wedstrijd in het slot. Na een goede actie van Larsen kreeg FC Groningen een vrije trap op een goede positie. El Messaoudi legde de bal af op Van Hintum die de bal beheerst in de hoek schoot: 1-3. Nadat de Groningers de wedstrijd vakkundig uitspeelde, floot scheidsrechter Van Boekel bij een stand van 1-3 op zijn fluit voor het einde van de wedstrijd.

Door de overwinning op de Limburgers klimt de Trots van het Noorden naar de zevende plaats in de Eredivisie. Aanstaande zaterdag speelt FC Groningen om 20.00 uur in eigen huis tegen het geplaagde VVV-Venlo.