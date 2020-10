Lange lenzen scholen samen op parkeerterrein Roskildeweg voor de hop

nieuws

Foto: Memurubu via Wikimedia Commons

Sinds een aantal dagen zijn het niet alleen winkelaars en leveranciers die gebruik maken een parkeerterrein aan de Roskildeweg (bij het Sontplein) in Groningen. Ook een klein vogeltje heeft zijn intrek hier genomen en trekt daarmee tientallen vogelspotters naar het terrein.

Volgens Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap, heeft het dier een ongebruikelijke locatie uitgekozen. “De hop is neergestreken in een gedeelte van de stad Groningen met 100% verharding en 0% groen”, vertelt Glastra op Twitter. “Toch biedt een rommelhoekje tussen de blokkendozen blijkbaar volop voedsel.”

Hoppen overwinteren in tropisch Afrika en zijn in Zuid-Europa standvogel. In Nederland zijn ze zeldzaam en zijn ze voornamelijk, tussen maart en mei en tussen augustus en oktober, als doortrekvogel te zien.

De eigenaar van de winkels heeft inmiddels een hek gesloten rond het parkeerterrein, omdat de fotografen soms zorgen voor gevaarlijke situaties. Deze laat aan DvhN weten dat het hek zondag tijdelijk weer open gaat en dat er dan dranghekken geplaatst worden voor de fotografen.

