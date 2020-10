Lampionnenwedstrijd Volksvermaken gaat door

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De jaarlijkse lampionnenwedstrijd van Volksvermaken Groningen gaat dit jaar door. De afgelopen week was er wat onduidelijkheid omdat verschillende veiligheidsregio’s in het land besloten dat het beter is om op 11 november niet met een lampion langs de deuren te gaan.

“De Veiligheidsregio Groningen heeft groen licht gegeven voor het lopen met lampionnen tijdens Sint Martinus”, zegt Hein Bekenkamp namens Volksvermaken. “De schooljeugd staat dus niet meer in de weg om aan onze bijzondere wedstrijd deel te nemen.” Bij de wedstrijd wordt aan kinderen in de leeftijd tot 12 jaar gevraagd om een foto van hun zelfgemaakte lampion te maken. De lampion mag van alle denkbare materialen gemaakt zijn. De foto’s kunnen tot uiterlijk 9 november 23.30 uur gestuurd worden, onder vermelding van naam en leeftijd naar dit mailadres .

“De jury van deze lampies-wedstrijd wordt, net als voorgaande jaren, aangevoerd door Marjo van Dijken. Ze krijgt dit jaar hulp van kinderburgemeester Floor en loco-kinderburgemeester Milou.” Er zijn twee leeftijdscategorieën: tot en met 8 jaar en 9 tot en met 12 jaar. “Er zijn mooie prijzen in de vorm van bordspellen en puzzels te winnen.”