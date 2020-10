Laatste resten van Paddepoelsterbrug zijn verwijderd

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is klaar met het verwijderen van restanten van de in 2018 aangevaren Paddepoelsterbrug.

De betonnen pijlers, het landhoofd, de afmeervoorzieningen en andere delen van de brug zijn in de afgelopen twee weken verwijderd. Ook moest Rijkswaterstaat een damwand aanbrengen bij het oude landhoofd, omdat hier grond uitspoelde.

Volgens Rijkswaterstaat is de breedte van het vaarwater bij de voormalige brug bijna verdubbeld. Daar is de overheidsdienst blij mee, want schepen kunnen hier nu veiliger doorvaren zonder op elkaar te moeten wachten.

De Paddepoelsterbrug verbond de Stad met het Reitdiepgebied. Deze verbinding is weggevallen en daarom moeten fietsers en wandelaars nu via de Dorkwerderbrug of de Walfridesbrug. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar een tijdelijke oplossing en denkt daarnaast na over een definitieve oplossing. Op 9 oktober zal er een advies aan de minister Van Nieuwenhuizen gestuurd worden.