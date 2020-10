Kwartaalcijfers NVM: Aanbod krimpt, prijs verder omhoog

nieuws

Foto: VanWonen

De woningmarkt is in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw krapper geworden. Dat blijkt uit cijfers die de NVM donderdag bekendmaakte.

In de stad Groningen heeft de koper wel heel weinig keus. Daar is het aantal te koop staande woningen, vergeleken met een jaar geleden, met bijna 50 procent gedaald. Groningen staat wat dat betreft in de top-drie, samen met de stad Haarlem en de regio Kennemerland. In de gemeente Groningen zijn 21,7 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Het aanbod op de woningmarkt heeft het record aantal transacties in het 3e kwartaal niet bij kunnen houden, en daarmee is de keuze voor woningzoekers verder beperkt. Wél zijn er nog altijd veel potentiële kopers. De verkoopprijs van de gemiddeld verkochte woning in Nederland is zeer sterk gestegen. Deze komt in het derde kwartaal uit op 354.000 euro, Dat is 11,6 procent hoger dan vorig jaar.

Ondanks de vele transacties maakt NVM voorzitter Onno Hoes zich grote zorgen over de toekomst van de woningmarkt. “De consument heeft nauwelijks meer iets te kiezen en daarmee zien we dat de prijsontwikkeling verder omhoog gaat. We hebben op korte termijn een noodplan nodig om de woningmarkt op dit vlak vlot te trekken.”