Kunnen op 11 november kinderen wel zingend langs de deuren?

Foto: Sebastiaan Scheffer

De vraag rijst of met Sint Maarten op 11 november kinderen wel zingend langs de deuren kunnen. In de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord heeft men inmiddels een besluit genomen: daar wordt het lampionnetje-lopen met klem afgeraden. In Groningen denkt men dat het wel kan.

De Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord roept met klem op om over drie weken geen Sint Maarten te vieren. Het is volgens de organisatie beter om de traditie een jaartje over te slaan om nieuwe coronabesmettingen te voorkomen. De verantwoordelijkheid om kinderen wel of niet zingend langs de deuren te laten gaan wordt echter bij de ouders gelegd.

In Groningen denkt men dat er echter genoeg ruimte is om langs de deuren te gaan. Wel wordt geadviseerd dat de zingende kinderen op anderhalve meter afstand van de voordeur blijven. Daarnaast moet er voor gezorgd worden dat de groepjes kinderen en het aantal begeleiders zo klein mogelijk blijft. Voorts wordt geadviseerd om voorverpakte traktaties uit te delen. Wie coronaklachten heeft wordt geadviseerd de deur gesloten te houden.