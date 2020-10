Kristallnachtherdenking in Groningen afgelast door corona

nieuws

Foto: Comité Kristallnachtherdenking Groningen

De herdenking van de Kristallnacht, die op zondag 8 november in Groningen zou plaatsvinden met onder meer een toespraak door Gerdi Verbeet, gaat niet door. Dat heeft het Comité Kristallnachtherdenking Groningen besloten.

Het comité nam het besluit, omdat onzekerheid over eventuele versoepeling van de maatregelen een goede organisatie van het evenement in de weg zit. Door de strengere maatregelen is het niet meer mogelijk een redelijk aantal bezoekers bij de bijeenkomst in de synagoge toe te laten. Een eventuele online versie vindt het Comité Kristallnachtherdenking Groningen niet passen bij de aard van de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst in de synagoge zou, naast de toespraak van Verbeet, ook een koor optreden met liederen van Ilse Weber, geschreven in concentratiekamp Theresienstadt.

Stille tocht

Naast herdenking in de synagoge gaat ook de stille tocht, van het Martinikerkhof naar de synagoge in de Folkingestraat, niet door. Volgens het comité maken de maatregelen de stille tocht door de Groningse binnenstad moeilijk uitvoerbaar.