Kringlopen extra feestelijk tijdens Nationale Kringloopweek

Het is deze week extra druk bij kringloopwinkels, want het is de Nationale Kringloopweek. Normaal duurt dat maar een dag, maar door de coronacrisis is besloten om er een hele week van te maken om de drukte te spreiden.

Bij Kringloop+ aan de Diamantlaan in Vinkhuizen is deze hele week daarom extra feestelijk. “Wij hebben veel kraampjes met aanbiedingen en geven elke klant een plantje mee,” vertelt eigenaar Erwin Sturing. Hij merkt dat het deze week drukker is dan normaal. “Andere jaren was het op de Kringloopdag ontzettend druk. Nu merken we ook dat er meer mensen zijn. De kringlopen zijn sowieso al booming, vooral sinds de coronacrisis. Meer klanten komen spullen brengen en kopen.”

Het doel van de week is om extra klanten naar de winkels te trekken, maar ook om het duurzame aspect van de kringloopwinkel onder de aandacht te brengen. “Dat is heel belangrijk. De sociale doelstellingen hebben we op één, maar het milieu-aspect is net zo belangrijk. We moeten spullen hergebruiken, grondstoffen zijn niet oneindig. Dat bewustzijn groeit tegenwoordig, en daar zijn we heel blij mee.”

Komende zaterdag sluit Kringloop+ de week af door 10.000 euro aan goede doelen te geven die eenzaamheid bestrijden.