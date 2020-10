nieuws

Foto: Ben Guldenaar

De Visserbrug in Groningen heeft dinsdagochtend ongeveer drie kwartier vastgezeten.

Volgens voorbijgangers stond de brug vanaf 10.40 uur vast in een hoek van 45 graden.

De storing was van korte duur, rond 11.45 uur was het brugdek weer gedaald. Wat de storing heeft veroorzaakt, is niet bekend.