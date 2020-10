KNVB stelt loting bekertoernooi uit

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com FC Groningen - Ajax

De KNVB heeft de loting van het bekertoernooi uitgesteld. Die zou zaterdag plaats vinden.

Een groot deel van de wedstrijden is echter nog niet gespeeld, want door de coronamaatregelen kunnen de amateurs niet in actie komen. FC Groningen zou tegen tweede divisionist TEC uit Tiel spelen. Die wedstrijd is verplaatst naar 1 of 2 december. Als de coronamaatregelen verlengd worden gaat dat duel waarschijnlijk niet door en is FC Groningen automatisch geplaatst voor de tweede ronde.

Wanneer er nu wel geloot wordt voor de tweede ronde is nog niet duidelijk.