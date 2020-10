KNMI waarschuwt: ‘Woensdagavond kans zware windstoten’

nieuws

Foto via pxhere.com (CC0 Public Domain)

Het KNMI heeft voor woensdagavond, tussen 19.00 en 22.00 uur, code geel afgegeven voor de provincie Groningen. In deze periode kunnen windstoten voorkomen van rond de 75 kilometer per uur.

In de kustgebieden kunnen de windstoten oplopen tot 80 of 90 km/uur, in het noordwesten van Nederland komen mogelijk windstoten tussen de 90 en 100 km/uur voor.

Volgens het weerinstituut komen de windstoten zuidwestelijke richting. In de loop van de avond verwacht het KNMI dat de windstoten af zullen nemen, neemt de wind van het zuiden uit weer af.