Kleine bedrijven weten coronasteun provincie niet te vinden

nieuws

Kleine bedrijven in de provincie Groningen maken weinig gebruik van de regionale steunmaatregel die de provincie afgelopen zomer beschikbaar stelde. Uit de pot van 1,5 miljoen euro is nog maar een paar ton subsidie gehaald. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden donderdagavond.

De steun is bedoeld voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers die kosten hebben gemaakt om hun vestiging volgens de coronamaatregelen in te richten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de aanleg van schermen of looproutes. De bijdrage waar bedrijven gebruik van kunnen maken varieert van 1.000 tot 2.500 euro.

Volgens de provincie blijft het geld liggen omdat bedrijven niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen. “Kennelijk hebben we onvoldoende tamtam gemaakt”, laat gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) aan de krant weten.