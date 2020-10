Kledingbank in Stad zamelt mondkapjes in voor minima

nieuws

Foto Provincie Groningen. Mondkapje.

Kledingbank De Zeecontainer in Groningen is woensdagavond begonnen met een inzamelingsactie voor mondmaskers. Het doel van de actie is om alle leden van de kledingbank te voorzien van een gratis mondkapje.

Volgens de kledingbank maakt het niet uit of de mondkapjes uit een winkel komen of zelfgemaakt zijn. “Omdat onze leden moeten rondkomen met een laag budget, willen we ze graag helpen door het verstrekken van gratis mondkapjes”, zo schrijft Natascha Snoek van De Zeecontainer op de Facebookpagina van de kledingbank. “Het aanschaffen van mondkapjes is voor onze leden vaak niet haalbaar, omdat twee mondkapjes al snel één brood kosten. De keuze is dan snel gemaakt.”

De kledingbank vreest dat veel van haar leden de deur niet meer uit kunnen gaan als er een verplichting komt op het dragen van een mondkapje. Snoek: “Dat betekent dat het boodschappen kunnen doen of kleding ophalen niet meer tot de mogelijkheden bestaat.”

De Zeecontainer roept ondernemers, particulieren en andere initiatieven op om te helpen met het inzamelen van mondkapjes. Mondkapjes kunnen worden langs gebracht aan de Ulgersmaweg 141-3 of er kan contact worden gezocht met Natascha Snoek van De Zeecontainer. Haar contactgegevens zijn te vinden op de Facebookpagina van de kledingbank.