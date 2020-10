Kindcentrum Ten Boer ‘coronaproof’ geopend met dropsleutels

nieuws

Foto: © Henk Tammens (gemeente Groningen)

Door de coronacrisis waren er maandagochtend geen prominenten en genodigden aanwezig bij de opening van de nieuwe school en kinderopvang in Ten Boer. Daarom openden kinderen van OBS de Huifkar, CBS de Fontein en de kinderopvang Kids2B de school zelf.

Onder begeleiding van muziekvereniging Multiple liepen de kinderen gezamenlijk vanaf het zwembad naar het Kindcentrum Ten Boer, nadat ze eerder op de ochtend afscheid namen van hun oude schoolgebouwen. De officiële opening vond op het schoolplein plaats met een klein officieel moment met de schoolhoofden en de teamleider van Kids2B, de oudste kinderen van de Huifkar en Fontein en het jongste kind van Kids2B. Rond 9.45 uur gingen de kinderen naar binnen, ieder met hun eigen drop- en snoepsleutel. Gedurende de dag plaatsen ze in kleine groepjes bloembollen bij de hoofdingang als teken van een nieuw gezamenlijk begin.

De werkzaamheden aan het nieuwe kindcentrum zijn onderdeel van de versterkingsopgave in de provincie en werden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ‘Kansrijk Groningen’. “Exact een jaar geleden heb ik samen met alle kinderen, leerkrachten en vertegenwoordigers van de kinderopvang, de eerste paal voor dit bijzondere nieuwe gebouw mogen inslaan”, vertelt wethouder Carine Bloemhoff, weliswaar op afstand “En nu, volledig volgens planning, staat dit prachtige nieuwe Kindcentrum er! Goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van de kinderen in onze gemeente. Net zo belangrijk is een goede huisvesting. Met enige trots kan ik zeggen dat we in Ten Boer hier volledig aan voldoen!”