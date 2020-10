KHRV deelt koek uit bij Drafbaan: “Binnen 90 minuten waren we door de koek heen”

nieuws

Foto: KHRV

De actie van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging, KHRV, waarbij er zondagmiddag koek werd uitgedeeld bij de Drafbaan aan de Concourslaan, is een groot succes geworden. Dat laat woordvoerder Kees de Bock weten. “Binnen anderhalf uur was de koek op.”

Hoi Kees! Hoe verliep de actie?

“We hadden anderhalve meter koek van Knol’s koek en deze was er binnen anderhalf uur doorheen. Veel mensen bleven even bij ons staan. Men wilde toch wel heel graag het naadje van de kous weten. Sommige mensen kwamen ook met vragen waar wij geen antwoord op hadden. Uit de reacties konden we toch wel heel duidelijk opmaken dat mensen niet blij zijn dat de drafsport uit Groningen verdwijnt. Mensen zijn verwonderd. En opmerkelijk was ook dat deze uitspraken kwamen van mensen die zelf geen relatie hebben met de drafsport.”

Ik kan me voorstellen dat deze gesprekken jullie steunen, maar levert het ook iets op?

“Het steunt ons zeker. Maar inderdaad de gemeenteraad heeft in september haar oordeel geveld. Met klein verschil besloot de raad om het contract met ons per januari op te zeggen. En dat is zuur. De drafsport hoort bij Groningen en we hebben hier in het Stadspark geweldige faciliteiten tot onze beschikking. We hebben het gevoel dat de plannen van het college, om het terrein om te toveren tot een evenemententerrein, er nu doorgedrukt zijn. Daarbij is er niet, of onvoldoende, gekeken hoe je verschillende evenementen naast elkaar kunt laten bestaan.”

Je bedoelt dat er meer ingezet had moeten worden op een multifunctioneel terrein?

“Ja, precies dat. Wij maken al ruim honderd jaar gebruik van de Drafbaan. In het verleden konden artiesten als Tina Turner ook hun optredens doen op het terrein. Dat was in een periode waarbij wij jaarlijks veel meer koersen hielden dan dat we nu doen. Volgens mij had je als gemeente hier op in moeten zetten. Ook omdat als eenmaal iets weg is, het nooit meer terug komt. Ik ben opgegroeid in de buurt van de drafbaan in Hilversum. Prachtig was op wedstrijddagen als je het geroffel van de paardenhoeven hoorde. Op een gegeven moment moest die baan weg. Mensen vonden dat vreemd en gek, maar het plan ging wel door. En er is niks voor teruggekomen. Dat doet de paardensport geen goed.”

U zei het al, de raad heeft gesproken. Hoe gaat het nu verder?

“We hebben binnenkort een gesprek met de gemeente. In dat gesprek gaan we een voorstel doen of wij door mogen gaan met het houden van paardenkoersen tot er een vastomlijnd plan ligt voor de Drafbaan. Dat plan is er nu nog niet. En met de huidige coronacrisis, die de evenementensector hard raakt, verwachten we dat er ook niet snel een plan ligt. Dus daar gaan we op inzetten. Als het plan er wel ligt, dan zullen we ook aangeven dat we dan onze spullen oppakken en de Drafbaan gaan verlaten.”