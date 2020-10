KHRV deelt koek uit aan passanten bij Drafbaan

nieuws

Foto: KHRV / Kees de Bock

De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging, de KHRV, gaat zondag koek uitdelen aan passanten op de Concourslaan nabij de Drafbaan. Dat laat de vereniging zaterdag weten.

Zondag zouden aanvankelijk de allerlaatste paardenkoersen op de Drafbaan gehouden worden. Door de strenge maatregelen van het kabinet omtrent het coronavirus is daar een streep door gezet. Vrijdag liet de KHRV al weten dat deze wedstrijden hoogstwaarschijnlijk op een ander moment alsnog verreden mogen gaan worden. De vereniging had contact gehad met de gemeente en daaruit was gebleken dat een andere datum een optie was, mochten de coronamaatregelen dit toelaten.

In september besloot de Groningse gemeenteraad dat de Drafbaan uit het Stadspark gaat verdwijnen. Het terrein moet een evenemententerrein worden voor festivals en concerten.