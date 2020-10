Kerstboom Grote Markt komt uit Bellingwolde

nieuws

De kerstboom die in december de Grote Markt gaat opsieren komt dit jaar uit Bellingwolde. Dat heeft de Groningen City Club laten weten.

Eerder dit jaar deed de vereniging een oproep om bomen te tippen. Daarop kwamen verschillende reacties binnen. Een medewerker van de Groningen City Club heeft alle locaties onderzocht. Aanvankelijk had men hun oog laten vallen op een boom in Leek maar deze bleek bij nader onderzoek op een ontoegankelijke locatie te staan waardoor men verder is gaan zoeken. Uiteindelijk kwam men in Bellingwolde, in de gemeente Westerwolde, terecht waar de ideale boom gevonden werd.

De achttien meter hoge boom wordt op 4 december naar Groningen gebracht. Op maandag 7 december wordt de boom geplaatst op de Grote Markt waarna het optuigen kan beginnen. Op 10 december zullen de lampjes ontstoken worden.