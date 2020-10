Kamerlingh Onnes scherpt coronamaatregelen op school aan

nieuws

Foto: google maps

Het Kamerlingh Onnes gaat vanaf komende week de coronamaatregelen op school aanpassen. De aanpassing wordt gedaan om meer lucht te krijgen.

In de eerste week na de herfstvakantie was al besloten om op iedere schooldag een leerjaar thuis te laten werken. “De verdunning geeft lucht in het gebouw qua aantallen gebruikers. Maar nog niet voldoende”, staat in een bulletin dat onder de ouders van de leerlingen is verspreid. In de nieuwe maatregelen, die maandag van kracht worden, gaat het onder andere om een aanpassing in het lesrooster. Om er voor te zorgen dat iedereen mondkapjes draagt tijdens leswisselingen vertrekt de docent vanaf maandag niet als eerste maar als laatste uit een lokaal. Op deze manier kan er meer controle worden uitgeoefend of iedereen een mondmasker draagt bij verplaatsingen.

Ook is besloten om de looproutes aan te passen. Het trappenhuis bij de leerlingeningang wordt vanaf nu enkel gebruikt voor opgaand verkeer. Het trappenhuis bij de docenteningang is voor neergaand verkeer. Op de verschillende verdiepingen gelden klokgerichte looproutes. Tot slot wordt aan leerlingen geadviseerd om de CoronaMelder te installeren op hun telefoon.

De afgelopen weken zijn er diverse besmettingen geconstateerd op de middelbare school aan de Eikenlaan. Niet alleen het Kamerlingh Onnes heeft hier mee te maken. Ook op andere scholen in de gemeente kampt men met coronabesmettingen.