Kabinet gaat horeca volledig sluiten

Foto: ingezonden / OOG Tv

Het kabinet gaat dinsdagavond bekend maken dat de horeca voorlopig weer volledig dicht moet. Dit hebben bronnen in Den Haag aan de NOS laten weten.

De maatregel wordt genomen in de strijd tegen het coronavirus. De laatste weken is het aantal besmettingen in ons land fors opgelopen. Nu de maatregelen van twee weken geleden onvoldoende effect hebben worden er drastische maatregelen genomen. Ingewijden melden aan de NOS dat de horeca volledig dicht moet. Ook de verkoop van alcohol door winkels, zowel fysiek als online, wordt in de avonduren aan banden gelegd.

Eerder in de avond werd al duidelijk dat het kabinet dinsdagavond tijdens een persconferentie bekend gaat maken dat de amateursport voorlopig stil wordt gelegd. Boven de 18 jaar mag er door amateurs niet meer in teamverband worden gesport. Voor de professionele sport wordt een uitzondering gemaakt. Daarnaast gaat men bekend maken dat de groepsgroottes beperkt worden. Binnen, in bijvoorbeeld winkels en schouwburgen, mogen nog maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Uitzonderingen die hiervoor golden komen te vervallen. Buiten mogen nog maximaal groepjes van vier mensen samen zijn.