‘Kabinet gaat coronamaatregelen zeker aanscherpen’

Foto: 112groningen.nl

Het kabinet gaat de coronamaatregelen zeker verscherpen. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS nadat er zondag door diverse ministers urenlang informeel overleg is gevoerd in het Catshuis in de Hofstad.

Behalve premier Mark Rutte (VVD) waren minister De Jonge (CDA) van Volksgezondheid, minister Grapperhaus (CDA) van Justitie, minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken, minister Slob (ChristenUnie) van Onderwijs, minister Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, minister Van Ark (VVD) van VWS, minister Hoekstra (CDA) van Financiën en minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken aanwezig. Ook waren Jaap van Dissel van het RIVM en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg present bij het overleg dat in totaal zo’n vijf uur duurde.

Huidige maatregelen veranderen het gedrag van de mensen te weinig

Bronnen melden dat het vrijwel zeker is dat Rutte en De Jonge dinsdag een persconferentie gaan geven met nieuwe aanscherpingen. Het kabinet wil zo lang mogelijk weg blijven van een lockdown-situatie. Het probleem waar men echter mee kampt is dat de huidige maatregelen het gedrag van de bevolking te weinig veranderen. Een half jaar geleden bij de uitbraak van het virus hielden mensen zich veel meer aan de maatregelen: er werd volop thuisgewerkt, uitjes waren niet aan de orde en sociaal contact werd vermeden. Nu worden de regels veel minder strikt nageleefd.

Maatregelen gaan ons beperken in bewegingen

De situatie in het land is nu echter zorgelijk. Daarbij constateert men dat ondanks alle maatregelen het aantal coronagevallen op blijft lopen. Minister De Jonge waarschuwde zaterdag al, bij de officiële lancering van de app CoronaMelder, dat het de verkeerde kant op gaat en dat we ons schrap moeten gaan zetten. Welke maatregelen genomen gaan worden is nog onbekend. Het zou vooral gaan om maatregelen die ons gaan beperken in bewegingen en contacten op straat en elders. Daarbij kan worden aan het eerder sluiten van horeca en het schrappen van koopavonden en koopzondagen.

De precieze maatregelen liggen ook nog niet vast omdat het Outbreak Management Team, het OMT, maandag met een advies komt. Ook komt het Veiligheidsberaad maandag bijeen om te praten over de situatie.