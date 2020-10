Jongens vangen snoek van 103cm in Diepenring

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Twee vissers hebben zaterdagmiddag een snoek met een lengte van 103 centimeter gevangen in de Diepenring.

Het dier werd gevangen ter hoogte van de Turfsingel. Een voorbijganger zag de jongens het dier uit het water halen. Na even op afstand voor de fotocamera geposeerd te hebben gaven de jongens aan dat het dier een lengte van 103 centimeter heeft. Dat is geen Nederlands record. In oktober vorig jaar werd er in Nederland een snoek gevangen van 138 centimeter. Naar alle waarschijnlijkheid is de Groningse vangst een vrouwtje. Mannetjes worden over het algemeen niet groter dan 85 centimeter, terwijl vrouwtjes een lengte van 1,40 meter kunnen bereiken.

De snoek is na de foto weer vrijgelaten.