Instituut Mijnbouwschade opent steunpunten in Beijum en Ten Boer

nieuws

Omdat op 1 november de Waardedalingsregeling van start gaat, opent het Instituut Mijnbouwschade twee steunpunten in de gemeente Groningen. De steunpunten zijn een aantal dagdelen per week open voor inwoners met algemene vragen over mijnbouwschade en schaderegelingen.

Een groep aanvragers heeft moeite met het digitale proces bij de aanvraag van schadevergoedingen, zo stelt het IMG. Ook willen bezoekers graag hun persoonlijke verhaal en ervaringen delen.

De steunpunten gaan begin november open en zijn gevestigd in het Buurhoes in Ten Boer en in de Wegwijzer in Beijum. Van tevoren aanmelden is vooralsnog niet nodig. De openingstijden zijn te vinden op de website van het IMG.