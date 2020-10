Wethouder Inge Jongman trapt Humanitas campagne ‘Deel je zorg’ af

Wethouder Inge Jongman heeft dinsdag de aftrap gegeven voor de mantelzorgcampagne ‘Deel je Zorg’. Daarmee hoopt Humanitas dat mantelzorgers zichzelf kenbaar maken zodat ze steun kunnen krijgen vanuit het steunpunt van de organisatie.

Geflankeerd door een tweetal jongleurs die probeerden alle ballen in de lucht te houden, riep de wethouder mantelzorgers op om het Steunpunt Mantelzorg te leren kennen. Het Steunpunt ziet vaak gebeuren dat mantelzorgers te veel ballen in de lucht willen houden en daarbij zichzelf wegcijferen. Mensen die langdurig voor iemand anders zorgen, hebben soms zelf ook even een steuntje in de rug nodig. Het Steunpunt informeert, organiseert bijeenkomsten, houdt persoonlijk contact met mantelzorgers en denkt met hen mee bij het organiseren van praktische hulp. ‘Laat dus als mantelzorger weten dat je er bent, zodat het Steunpunt je op de hoogte kan houden,’ is de boodschap.

Volgende maand op de dag van de mantelzorg op 10 november krijgen de mantelzorgers die al bekend zijn bij het steunpunt een presentje via de post. Dit omdat er dit jaar vanwege corona geen fysieke bijeenkomst gehouden kan worden.