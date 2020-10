“In het weekend grijs en de middagtemperatuur komt uit op 12 graden”

nieuws

Een weersverbetering lijkt voorlopig nog niet aan de orde. Ook komend weekend zal grijs en regenachtig verlopen waarbij de middagtemperatuur op maximaal 12 graden komt te liggen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het grijs en op een enkele droge periode na, is het erg regenachtig”, vertelt Kamphuis. “Pas later in de middag wordt het vanuit het noordwesten droog. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 5, wordt het ongeveer 16 graden. In de middag neemt de wind iets in kracht af en draait deze naar het noordwesten. In de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 7 graden.”

“Vrijdag is het wisselend bewolkt waarbij er kans is op een enkel buitje. De zuidwestenwind is zwak of matig, windkracht 2 of 3, en het wordt 15 graden. In het weekend vallen er zo nu en dan buien en koelt het af naar 12 graden.”