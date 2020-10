In Glimmen gekweekte iepen gaan Waterlooplein in Amsterdam opsieren

nieuws

De gemeente Amsterdam heeft haar oog laten vallen op 31 iepen die momenteel gekweekt worden op een boomkwekerij in Glimmen. De bomen moeten volgend jaar een plekje krijgen op het Waterlooplein in de hoofdstad.

“De 31 nieuwe bomen voor Waterlooplein zijn vorige week op de boomkwekerij geselecteerd en van een label voorzien”, schrijft Hans Kaljee op Twitter. Kaljee is Hoofdstedelijk bomenconsulent in Amsterdam. “Ze worden nog een heel groeiseizoen vertroeteld voordat ze naar Amsterdam toe komen.” Volgens Kaljee betreft het vier verschillende soorten iepen waar voor gekozen is. Ze worden groter dan de iepen die voorheen op het Waterlooplein stonden.”

Het Waterlooplein in Amsterdam wordt momenteel vernieuwd. Alle bomen die er stonden zijn onlangs gekapt. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren is een bijzondere boom, met een heksenbezem, blijven staan.

