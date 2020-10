‘Immuunsysteem coronapatiënten die ernstig ziek worden staat te scherp afgesteld’

nieuws

Foto: Henry via Pixabay.com

Mensen die ernstig ziek worden na een coronabesmetting hebben een immuunsysteem dat te scherp staat afgesteld. Dat blijkt uit onderzoek van Lifelines. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden zaterdag.

Lifelines is een grootschalig onderzoeksprogramma met als doel om beter te begrijpen hoe mensen gezonder oud kunnen worden. Aan Lifelines doen 120.000 deelnemers mee waarvan er 35.000 zijn aangeschreven voor het corona-onderzoek. Van hen heeft bijna de helft, 15.000, alle vragenlijsten ingevuld. Eén van de vragen die men met het onderzoek wil beantwoorden is welke groepen mensen vanuit genetisch oogpunt extra vatbaar zijn voor corona. De database van Lifelines, die veel genetische gegevens bevat, is daarom vergeleken met andere biobanken in de wereld.

Uit die resultaten blijkt dat er weinig aanwijzingen zijn dat genetische factoren bepalen of je wel of niet ziek wordt. De infectie lijkt niet erfelijk bepaald. Het lijkt erop dat mensen die besmet raken puur pech hebben gehad omdat ze te dicht bij andere mensen in de buurt zijn geweest. Erfelijkheid speelt echter wel een rol bij de ernst van de klachten. Uit onderzoek blijkt dat het corona-virus vooral invloed uitoefent op de immunogenen van iemand. Deze immunogenen spelen een rol bij het herkennen van virussen. Volgens onderzoekers blijkt uit de eerste resultaten dat het immuunsysteem van mensen die ernstig ziek zijn, te scherp staat afgesteld.

Door deze te scherpe afstelling vindt er een heftige respons plaats, een overreactie. Daardoor loopt het lichaam schade op, met name in de longen. Onderzoekers van Lifelines willen de komende tijd meer onderzoek doen naar wat er nog meer plaatsvindt in het immuunsysteem zodat dit de zoektocht vergemakkelijkt naar medicijnen.