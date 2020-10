“Ik ga er vanuit dat mijn café dit jaar niet meer open kan”

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

De mededeling van premier Mark Rutte (VVD) dat de huidige coronamaatregelen tot december worden gehandhaafd is voor café-eigenaar Jules Carels van café Amicitia geen verrassing. Hij houdt er ondertussen ernstig rekening mee dat hij de deuren dit jaar helemaal niet meer kan openen.

Hoi Jules! Hoe heb je de persconferentie van vanavond beleefd?

“Alles wat vanavond gezegd is, is voor mij geen verrassing. Twee weken geleden heeft het kabinet gezegd dat de maatregelen minimaal vier weken gaan gelden. Op dit moment kan geen perspectief geboden worden omdat men niet beschikt over de juiste gegevens. Dat is iets wat ik trouwens wel begrijp. Ze willen het aantal besmettingen omlaag brengen. Het betekent dat de cafés sowieso nog een maand gesloten blijven. Maar ik heb er geen fiducie in dat daarna ineens alles weer open kan.”

Hoe ernstig is dat?

“Weet je. Ik ben een heel optimistisch mens. Maar je gaat wel nadenken. Vanavond na de persconferentie ontstond er een gesprek met mijn kinderen. Ik heb toen ook aangegeven dat ik verwacht dit jaar geen omzet meer te kunnen gaan draaien. Ze waren gelijk bang dat ik failliet zou gaan. Nou, zo ver gaat het niet komen. Ik heb altijd gezegd dat ik een eventueel faillissement voor wil zijn door er dan zelf de brui aan te geven. Om zelf te stoppen. Maar hé, zo ver is het nog niet hè? Aan het einde van iedere tunnel gloort licht.”

Je bent nu twee weken dicht. Ik merk dat het wel iets met je doet …

“Ja, dat doet het zeker. Ik loop regelmatig even rond door mijn café. Ik wil er toch klaar voor zijn als er straks weer groen licht komt. En als ik dan door het café loop dan merk ik heel duidelijk dat ik de mensen, mijn klanten mis. De verhalen, de gezelligheid, de spelletjes. Het vreet aan mij. En ondertussen spoken er vragen door je hoofd van wat als dit nog veel langer gaat duren. En ik ben niet de enige die er zo over denkt hoor. Heel veel collega’s lopen hier mee rond.”

Hoe hou je de moed er in?

“Ik heb een ontzettende lieve vrouw. Gisteren zei ze dat het misschien tijd is om de kerstboom maar in huis te zetten. Gewoon omdat het zo gezellig is. Dus dat sleept mij er wel doorheen. Ondertussen zijn er misschien mensen die nu denken van joh doe niet zo zuur want je bent nog maar twee weken dicht. Ja, dat is zo. Maar afgelopen voorjaar zijn we ook maanden dicht geweest. Je hebt het over een gigantische inkomstenderving, terwijl de kosten we doorlopen.”

Afgelopen voorjaar was de overheid snel paraat met een steunpakket, daar is nu nog niet zoveel van te merken hè?

“Dat is waar ik ook echt van baal. Wat gaat de overheid voor ons doen? Ik vind dat het echt veel te laat op gang komt. Dat dit zou gaan gebeuren hadden we afgelopen zomer al kunnen bedenken. En nu zitten wij met de gebakken peren en weten we niet waar we aan toe zijn. Het is een onzekere tijd. Maar als Rutte zegt dat ik open mag, dan ben ik er klaar voor. En och, wat zal ik dan gaan genieten van die gesprekken, spelletjes en discussies aan de bar.”