IJshockeyclub GIJS vraagt steun van gemeente door corona

IJshockeyclub GIJS heeft bij de gemeente steun gevraagd. De club red het financieel op dit moment, maar mocht er vanaf december gespeeld gaan worden zonder publiek dan kan GIJS de ijshal huur niet betalen.

Voorzitter van GIJS, Jacob van Gelder geeft aan dat op dit moment alles gewoon betaald kan worden. “We hebben nu geen zaalhuur doordat ons eerste team stil ligt. Mochten zij weer gaan spelen zonder publiek dan missen wij de inkomsten van kaartverkoop waardoor we de zaalhuur niet kunnen betalen. Wij zouden dan graag zien dat we het bedrag voor recreatieve huur gaan betalen. Dat is 100 euro minder.”

Van Gelder merkte wel dat het wat los maakte bij vrijwilligers en sponsoren. “Zij hoorden het gisteren ook en vroegen zich af waar die financiële problemen vandaan kwamen. Die zijn er niet op het moment, maar als wij het volledige bedrag moeten betalen zonder toeschouwers dan hebben we wel een probleem,” benadrukt hij nogmaals.