Ieder dorp krijgt eigen informatiekanaal over aardbevingen

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

Ieder dorp in de gemeente Groningen krijgt een actueel informatiekanaal over de aardbevingsproblematiek. Dat heeft het gemeentebestuur woensdag bekendgemaakt.

Op de website is voortaan alle actuele informatie te vinden over de versterkingsoperatie en dorpsvernieuwing. Inwoners kunnen er ook per mail terecht met vragen en opmerkingen, en ze mogen relevante kopij aandragen.

Volgens wethouder Roeland van de Schaaf is de website hard nodig, omdat voor veel mensen het overzicht weg is. “Het proces waar mensen in terecht zijn gekomen, is een enorme wirwar van instanties, regels en kreten. Als gemeente willen wij daar wat aan doen. We willen hierover zo direct en helder mogelijk met onze inwoners communiceren.”

De nieuwe website is een middel om steeds snel informatie uit te wisselen. “Bovendien zijn onze gebiedsregisseurs en projectleiders via de website gemakkelijk persoonlijk te bereiken. Zij kunnen meteen op vragen en opmerkingen reageren,” aldus Van der Schaaf. De site heet: ‘versterkenenvernieuwen.groningen.nl.