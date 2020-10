Huurders in Selwerd zijn schimmel in woningen zat

Huurders van woningen aan de Lijsterbeslaan en Iepenlaan in Selwerd hebben last van schimmelvorming in hun huizen. Ze vinden dat woningcorporatie De Huismeesters snel moet beginnen met een renovatie.

De flats zijn vorig jaar aangesloten op het warmtenet van WarmteStad. Deze stadsverwarming moet hun huizen op den duur gaan verwarmen op een duurzame manier. Maar omdat het warmtenet de huizen niet warm krijgt en de huizen onvoldoende zijn geïsoleerd, ontstaat er schimmel in de huizen

Wat de bewoners daarnaast dwars zit, is het feit dat ze ook nog eens een flinke huurverhoging voor de kiezen hebben gekregen. Door de bank genomen zijn de bewoners het komende jaar zo’n 130 euro duurder uit qua energielasten en huur, dan voor de installatie van het warmtenet. De bewoners eisen daarom korting op hun energiekosten of op de huurprijs van hun woning.

De SP is voornemens om het probleem opnieuw aan te kaarten en om, samen met de bewoners, actie te gaan ondernemen om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.