Huishoudens gemeente Groningen hebben laagste vermogens van Noord-Nederland

Foto: Ken Teegardin via Wikimedia Commons/Flickr (CC 2.0 SA)

Op Rotterdam na hebben huishoudens in de gemeente Groningen het laagste doorsnee vermogen van Nederland. Dat meldt het CBS dinsdag op basis van nieuwe cijfers.

Gemiddeld hebben huishoudens in de gemeente Groningen een eigen vermogen van 6.900 euro. In steden als Groningen wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groepen hebben doorgaans weinig vermogen.

Het minst vermogend is Rotterdam met een doorsnee vermogen 6,1 duizend euro. Bloemendaal was in 2019 de meest vermogende gemeente van Nederland, met een doorsnee vermogen van 381 duizend euro. Dat is bijna 8 keer zoveel als landelijk (49,8 duizend euro).