Hortusbuurt viert eeuwfeest met haperingen

nieuws

Corona speelt ook parten bij de viering van 400 jaar Hortusbuurt. De voor deze maand geplande Theatertour is opgeschort.



Eerder moesten al de geplande opening, boekpresentatie en muziekavond over de zomer heen getild worden. In september konden die activiteiten alsnog succesvol plaatsvinden.

Voor zes data in oktober stond een Theatertour gepland met telkens vijf voorstellingen, die speciaal voor het eeuwfeest gemaakt zijn. De tour wordt uitgesteld. De organisatie schrijft:

‘Met pijn in ons hart moeten we constateren dat ons evenement: de theatertour, vanwege de nieuwe maatregelen moet worden uitgesteld. Maar zoals destijds bij onze feestelijke opening hebben we laten zien niet op te geven. We hopen u in betere tijden alsnog mee te nemen op onze theatertour. De mensen die al kaartjes hebben gekocht zullen bericht krijgen over hoe nu verder’.