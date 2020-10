Horeca-ondernemers zoeken alternatieven nu ze gesloten moeten blijven

Nu de horeca voor de tweede keer gesloten is moeten ondernemers alternatieven bedenken om toch inkomsten te hebben. De 2Jongens, met meer dan drie café’s in de stad, hebben daarom een bezorgservice opgezet.

“We moesten rondkijken, want we moesten iets doen,” vertelt Arjen Kaptein. “We hebben daarom ‘de ballen van de jongens’ bedacht. We hebben gehaktballetjes, vegetarische balletjes, kipballetjes… Die gaan we bezorgen.”

Ze hadden niet verwacht dat ze weer moesten sluiten. “Als je met dat soort scenario’s rekening moet houden, dan is dat niet goed voor je gemoedstoestand,” zegt Martin Rudolphie. “Ik ga er ook niet vanuit dat we over vier weken alweer open mogen. Ik ben bang dat er misschien wel een derde golf komt als er geen vaccin komt.”

“Het was weer een ontzettende mokerslag,” zegt Kaptein. “We doen alles volgens de regels, dus teleurstellend was eigenlijk nog niet goed uitgedrukt. We hebben ook bij de eerste golf ontzettend veel privégeld moeten inleggen, maar het houdt een keer op. Het is heel lastig.”

Een alternatief is daarom erg belangrijk. “Anders doen we helemaal niets en komt er ook niets binnen. Zo hopen we nog een beetje binnen te sprokkelen.”