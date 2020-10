Horeca-demonstratie: “Super dat we onze boodschap konden verkondigen”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Er wordt tevreden teruggeblikt op de horeca-demonstratie op de Grote Markt zaterdagavond. Dat laat Jules Carels van café Amicitia weten. “Heel fijn dat we onze boodschap konden delen.”

Hoi Jules! Het is de dag na de demonstratie. Hoe kijk je er op terug?

“Het is uitstekend gegaan. Wel vond ik de opkomst wat tegenvallen. De gemeente heeft berekend dat er zo’n 120 mensen op de Grote Markt stonden, terwijl ik wel op meer gerekend had. Aan de andere kant was het misschien ook wel goed zo. Voor deze demonstratie hadden we toestemming gekregen van de gemeente. Vrij snel na het telefoontje gistermiddag met jullie kreeg ik een bericht van de gemeente dat er maximaal ruimte was voor 40 of 50 man. Zij waren via social media aan het monitoren en kregen de indruk dat er veel meer mensen op af zouden komen. Dat zou tegen de regels zijn.”

Heb je wel je boodschap kunnen verkondigen?

“Ja. We hadden aanvankelijk het idee om eerst een muzikant een paar liedjes te laten spelen. Dat leek ons uiteindelijk niet zo’n goed idee, dus ik ben direct begonnen met mijn speech waarin ik de pijnpunten aan heb kunnen geven. Daarna hebben we het afgesloten met het zingen van het Grunnens laid voor het saamhorigheidsgevoel. Ik denk dat we twintig minuten bezig zijn geweest toen een agent op me af kwam die vroeg of het klaar was. Ze vonden het namelijk te druk worden. Ik zei dat we klaar waren en toen ben ik samen met twintig anderen weer op huis aangegaan. Wat ik begrepen heb is dat er daarna wel wat mensen achter zijn gebleven maar dat het verder rustig verlopen is.”

De boodschap die je gedaan hebt is vooral in de richting van de politiek. Waren zij aanwezig?

“Voor zover ik weet niet. Maar als je een boodschap verkondigt op de Grote Markt dan komt deze vroeg of laat wel aan bij de mensen voor wie het bestemd is. Feit is dat er snel iets moet gebeuren. Door de nieuwe coronamaatregelen moeten wij voor in ieder geval vier weken de deuren dichthouden. Als horeca voelen wij ons te kort gedaan. Dat we in de steek worden gelaten. Wij vinden dat er onmiddellijk een steunpakket op tafel moet komen. De bedrijfslasten lopen ondertussen gewoon door waardoor heel veel bedrijven het moeilijk gaan krijgen of het al moeilijk hebben. Ook zou ik de huurbazen op willen roepen om wat coulance toe te passen. Help een bedrijf door eens de helft van het huurbedrag te vragen bijvoorbeeld.”

Hoe gaat het nu verder?

“Ik ben absoluut niet somber of pessimistisch maar ik verwacht niet dat we over vier weken de deuren weer kunnen openen. Op zijn vroegst verwacht ik dat dit in januari zal zijn. En dat is een hard gelag. December is met de feestdagen altijd een belangrijke maand voor ons. Daarom is een steunpakket ook zo ontzettend belangrijk.”