Horeca-demonstratie op Grote Markt: “We voelen ons in de steek gelaten”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Op de Grote Markt wordt zaterdagavond een horeca-demonstratie gehouden. Aanleiding zijn de strengere coronamaatregelen en het te kort doen van de horeca. OOG Tv sprak zaterdagmiddag met Jules Carels van café Amicitia die tijdens de demonstratie een speech gaat houden.

Hoi Jules! Wat is de aanleiding?

“De directe aanleiding zijn de coronamaatregelen die woensdagavond van kracht werden. Wij als horeca voelen ons te kort gedaan. Of misschien kun je beter zeggen dat we ons in de steek voelen gelaten. Door onze stem vanavond te laten horen hopen we duidelijk te maken dat de overheid ons niet moet laten stikken en dat er snel een maatregelenpakket op tafel moet komen, en niet pas over drie maanden. Daarnaast vragen we of er niet iets van een versoepeling mogelijk is. Dat we bijvoorbeeld tot 18.00 uur de deuren kunnen openen.”

Hoe gaat de actie er uit zien?

“Wij hopen op een massaal en verstandig geluid dat we kunnen laten horen. We denken dat er veel mensen gaan komen maar we willen alles volgens de geldende coronamaatregelen doen. Dus er worden mondkapjes gedragen en men houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Tijdens de demonstratie ga ik een speech houden. Ik ben nu druk bezig om die te schrijven. Dat is best wel een uitdaging want ik heb zoiets nog nooit eerder gedaan. Ergens ben ik ook wel wat zenuwachtig, maar omdat ik vind dat het verhaal vanavond goed verteld moet worden heb ik deze taak op mij genomen.”

Een demonstratie in coronatijd … kan dat?

“Ja. Het idee ontstond afgelopen donderdag. Donny Jongst is aanjager van deze actie. Hij is een bezoeker en opperde het idee dat we een geluid moesten gaan laten horen. Dat is uitgegroeid tot deze actie. We hebben de afgelopen dagen contact gehad met de gemeente en ook met de politie. Zij hebben ons groen licht gegeven.”

Wanneer ben je vanavond tevreden?

“Als wij het geluid op een goede manier hebben kunnen laten horen. En nogmaals, iedereen is van harte welkom zolang je je maar aan de geldende maatregelen houdt. Als wij in de gaten krijgen dat de maatregelen niet worden opgevolgd, dan breken we de actie af.”

De actie op de Grote Markt begint om 19.00 uur.