Hoogkerk al dagen in de ban van brandstichtingen: “Kap met die onzin”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In Hoogkerk heeft woensdagavond opnieuw brand gewoed op straat. Het is inmiddels de vierde avond op rij dat het onrustig is in het dorp.

De melding van een buitenbrand kwam even na de klok van 20.00 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “De brand woedt op de Zuiderweg”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Op straat is afval in de brand geraakt. Als je goed kijkt zie je ook de restanten van een kliko. Brandweerlieden hebben het vuur geblust en zijn daarna teruggekeerd naar de kazerne.”

De afgelopen vier dagen rukte de brandweer in ieder geval al zeven keer uit voor buitenbranden. Het ging om branden aan de Zuiderweg, Fabriekslaan, Verbindingsstraat en Arteveldestraat. “Het gaat om meerdere meldingen de afgelopen dagen”, bevestigt wijkagent Anne Eggen. “Kap met die onzin. Het zijn zinloze vernielingen die de gemeenschap jaarlijks veel geld kosten.”

