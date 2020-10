Hoofdsponsor Office Centre verlengt contract met FC Groningen

nieuws

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

Office Centre heeft het hoofdsponsorschap bij FC Groningen voor onbepaalde tijd verlengd. Office Centre is specialist in kantoorartikelen en -oplossingen.

De verbintenis gaat medio 2021 in, na afloop van de huidige overeenkomst. FC Groningen is daar erg blij mee, omdat uitgerekend in deze onzekere tijden het hoofdsponsorschap voor clubs heel belangrijk is. Office Centre, met honderd vestigingen in Nederland en Duitsland, wil groeien, net als de FC. Mede daarin hebben beide partijen elkaar gevonden. Hoeveel geld met de overeenkomst gemoeid is, werd niet bekendgemaakt.

Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen spreekt van een bijzondere overeenkomst. “We zijn er enorm trots op dat we samen met Office Centre dit bijzondere partnership zijn aangegaan. De hoofdsponsor is de meest prominente partner van de club en dan juist nu het contract verlengen is het mooiste cadeau wat de FC in deze tijd kan krijgen.”

Woordvoerder Frans Davelaar van Office Centre, zegt: “We zijn voor het tweede seizoen als hoofdsponsor aan de club verbonden en we zijn uitermate goed te spreken over de samenwerking. Het zijn moeilijke en onzekere tijden, zeker ook voor FC Groningen, maar de club heeft een goede visie en een mooi plan richting de toekomst.”

Eén van de eerste zichtbare projecten van Office Centre en FC Groningen, wordt het hybride werken. In stadion komen werkplekken voor alle businessclubleden van FC Groningen, klanten van Office Centre en de rest van werkend Noord-Nederland. Office Centre is specialist in het inrichten van flexibele werkplekken.