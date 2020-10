Hondenbordjes die van tekst veranderen

nieuws

Er zijn opnieuw ontwikkelingen rond de zwemplek voor honden in het Noorderplantsoen. De daarbij geplaatste bordjes kunnen van tekst veranderen.



Vorig jaar december heeft de gemeente een hek bij een plek in het park gemaakt waar honden zwemmen. Dat hek is deze oktober uitgebreid. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden afgesloten met het plaatsen van twee bordjes op het hek met de tekst: ‘Verboden voor honden om hier te zwemmen’.

De tekst is gemaakt van stevige plakletters en alles bevindt zich op handhoogte. Bij het ene bordje is door een minimale verplaatsing van een enkele letter nu iets anders te lezen (foto).