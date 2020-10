Hoge muur van bouwketen belemmert uitzicht bewoners Rode Weeshuisstraat

nieuws

Afbeelding: Mercado

De bewoners van de Rode Weeshuisstraat moeten de komende twee jaar aankijken tegen een hoge muur van bouwcontainers. Daar is men niet blij mee waarbij er inmiddels contact is gezocht met een advocaat. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden donderdagavond.

In de Rode Weeshuisstraat wordt druk gewerkt aan het te realiseren Mercado, een nieuw woon- en winkelcomplex. Donderdagochtend werd er echter een muur van bouwketen geplaatst. Behalve dat het uitzicht vanuit de woningen verdwenen is resteert er tussen de containers en de huizen slechts een nauwe doorgang van ongeveer een meter. Voor de bewoners is het ook de enige route die ze kunnen gebruiken om weg te komen. Daarbij stelt men ondertussen zichzelf de vraag wat er gebeurt als er brand uitbreekt.

De gemeente heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van de containers. Eén van de bewoners laat het er niet bij zitten en heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. Mochten de units toch op dezelfde plaats blijven staan dan overweegt de bewoner om een schadeclaim in te dienen.