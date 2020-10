Hoe de kruisspin zich aanpast aan hittestress en kunstlicht

nieuws

In samenwerking met de Universiteit van Gent onderzoekt de RUG hoe de kruisspin zich aanpast aan verstedelijking. Hulp van Groningers is daarbij welkom.



Het is nu het goede jaargetijde om kruisspinnen te zoeken. Daarom zijn studenten op pad gestuurd in de stad Groningen en omgeving om te zoeken naar kruisspinnen en te kijken naar de wijze waarop zij zich in kleur, grootte en in de omvang van het web aanpassen aan stedelijke stressfactoren zoals hittestress en kunstlicht.

Dit onderzoek leent zich ook prima voor waarnemingen door burgers, bijvoorbeeld scholieren. Elke locatie is welkom. De app voor algemene waarnemingen is beschikbaar op de site van UGent, waarop ook veel achtergrondinformatie staat: https://www.spinnenspotter.be/en/

Meer informatie: m.k.de.boer@rug.nl