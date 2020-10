“Het is wrang; 4,5 maand doe je je stinkende best en nu moet je weer dicht”

nieuws

Archieffoto: Erick Bakker

Bij huiskamercafé Bramble aan de Noorderstationsstraat voelt men zich wrang en verdrietig. Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat Nederland in een gedeeltelijke lockdown terecht komt en dat de horeca de komende vier weken dicht moet.

“Ik zal je eerlijk zeggen dat ik niets van de persconferentie heb meegekregen”, zegt eigenaar Kees Douma. “Het was flink druk in onze zaak. Toen ik om 19.05 uur even kans zag om de app van de NOS te openen zag ik het al staan dat de horeca weer dicht moet. Nieuws dat niet helemaal als een verrassing kwam omdat er de afgelopen dagen al van alles uitgelekt was. Toch voelt het als die dag in maart toen we ook te horen kregen dat we dicht moesten.”

Je vertelt dat het flink druk was in je café op het moment van de persconferentie. Hoe gaat zoiets dan?

“De persconferentie en het coronavirus is het gesprek van de dag. En eigenlijk is het dat al tijden. Dat de horeca dicht moet hing al een aantal dagen in de lucht en ik kan op een dag als vandaag ook merken dat het voor een dinsdag wel flink druk is. Er zaten hier vanavond 8 mensen op het terras de kou te trotseren met een drankje. Want dat is het hè? Behalve dat het erg leuk werk is en ik hier mijn geld verdien is het voor de gasten zoveel meer. Het is de plek waar ze kunnen praten, waar ze hun ei kwijt kunnen. Die mensen sluit je nu weer op. Met de naderende herfst en winter is dat niet een hele prettige gedachte.”

Had je verwacht dat dit zou gaan gebeuren?

“Het voelt alsof de goeden onder de slechten moeten lijden. Wij doen hier 4,5 maand onze stinkende best om alles volgens de regels te doen. En met succes want hier is niemand besmet geraakt. Ondertussen zijn er collega’s in het land die het veel minder nauw nemen met de regels. En in de media lees ik berichten over een studentenvereniging hier in de stad die denken dat ze boven elke wet staan. Dat is wrang en dat is ook iets wat ik niet begrijp.”

Hoe gaat het nu verder?

“Wij gaan het nieuws als bedrijf even rustig verwerken. We weten dat we morgenavond nog een avond open mogen. En dat gaan we ook doen waarbij ik verwacht dat het opnieuw weer druk wordt. En daarna gaat de deur op slot. En ondertussen hoop ik dat daarna het aantal besmettingen heel snel af gaat nemen zodat wij weer die sociale functie kunnen bieden die juist in deze tijd zo belangrijk is. En ik kan je verzekeren dat als corona eenmaal voorbij is, ik dat woord nooit weer in ons café wil horen.”