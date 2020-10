“Het heeft grote impact als vrachtwagens nagenoeg leeg terugkomen bij de Voedselbank”

nieuws

Foto: Johannes Rienks

Het aanbod bij de Voedselbank Groningen is de afgelopen weken fors teruggelopen. Het baart Monique Bueving grote zorgen. “Het wordt tijd dat dat de politiek armoede niet langer gaat ontkennen.”

Hoi Monique! Wat is er aan de hand?

“Sinds een aantal weken krijgen wij veel minder producten binnen die we aan onze klanten kunnen uitreiken. Ik denk dat op dit moment nog 33 procent van het aanbod beschikbaar is. Dus dat is ernstig. Grote oorzaak lijkt een actie van supermarkten te zijn om voedselverspilling tegen te gaan. Dat is voor deze supermarkten een groot succes maar daar zijn wij het slachtoffer van. Voor de duidelijkheid, wij zijn niet boos op de supermarkten want deze actie tegen voedselverspilling is ontzettend nodig en belangrijk.”

Maar als maar een derde deel beschikbaar is dan heeft dat hele grote gevolgen voor jullie?

“Ja, dat kun je absoluut zeggen. Dit raakt ons heel hard. Iedere dag gaan vrachtwagens langs de adressen om producten op te halen. Je wilt niet weten wat het met onze vrijwilligers doet als zo’n vrachtwagen terug komt en er bijna niks in zit. Dat doet pijn. Ook omdat de vrijwilligers weten hoeveel mensen hier afhankelijk van zijn.”

Je voorganger, meneer Molenhuis, heeft er altijd op gehamerd dat de armoede maar blijft oplopen in Groningen. De coronacrisis zal die situatie niet rooskleuriger maken …

“Kijk, de Voedselbank is van origine een aanvulling op de boodschappen die mensen kunnen kopen bij hun supermarkt om de hoek. In de praktijk zien we echter dat het andersom is en dat de producten die ze zelf kunnen kopen de aanvulling zijn. Dat zegt iets over de financiële situatie. Door de coronacrisis zullen die aantallen gaan toenemen. Op dit moment zien we al een lichte stijging. Mijn collega Leo Wijnbelt van Voedselbanken Nederland heeft voorspeld, afhankelijk van hoe lang de steunpakketten van het kabinet in stand worden gehouden, dat we straks te maken gaan krijgen met een toename van vijftig procent.”

Wat moet er volgens jou gebeuren?

“Het belangrijkste is denk ik dat de politiek niet langer moet gaan ontkennen dat er in Nederland armoede is. Men moet daar de ogen echt voor openen. En gelukkig zijn er al hele goede gesprekken. De wethouder hier in Groningen is erg geïnteresseerd en de laatste tijd wordt er bijvoorbeeld gesproken over het Zweedse model. Dit betekent dat je schulden en betalingen afhandelt met de overheid en niet meer met diverse incassobureaus.”

Wellicht de minister ook eens een dag mee laten lopen?

“Ja, dat zou geen gek idee zijn. Om daarmee in ieder geval te bereiken dat de ogen open gaan, dat er heel veel mensen in armoede leven, en dat er gezinnen zijn die rond moeten komen van 35 euro in de week.”

Tot slot. Mensen die dit artikel lezen die krijgen wellicht het nobele idee om producten langs te gaan brengen. Kan dat?

“Ja, dat kan zeer zeker! Daar zijn we super blij mee. Op iedere werkdag zijn er tussen 09.00 en 12.00 uur mensen aanwezig. Waar we vooral behoefte aan hebben zijn versproducten. Dan moet je denken aan kaas en vleeswaren. Maar ook zuivelproducten zouden erg welkom zijn. Uiteraard vragen we wel aan mensen die dit gaan doen om rekening te houden met de coronamaatregelen.”