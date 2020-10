Herfsttijloos bloeit zonder bladeren

nieuws

Op sommige plekken in het Noorderplantsoen en ook elders lijken de krokusjes nu al te bloeien. ‘De natuur is helemaal in de war’, wordt er gezegd door mensen die krokusjes denken te zien.



Het zijn geen krokusjes, het is Herfsttijloos. De naam slaat op het nog geen bladeren hebben bij de bloei. De plant bloeit in de herfst, maar de bladeren en vruchten komen pas in het voorjaar.

Het is een bolgewas, waarvan de bloem heel erg lijkt op die van een krokus. De krokus heeft echter wel blaadjes tijdens de bloei en die is pas in het voorjaar.

